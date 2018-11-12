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غدا - جولة ثانية لحسم الرئاسة في 21 سلطة محلية عربية و 3 مجالس إقليمية وبلدية معلوت ترشيحا



  |   حسين سويطي   |   اضافة تعليق




تجري يوم غد الثلاثاء الجولة الثانية لحسم الرئاسة 21 سلطة محلية عربية ( مجالس محلية) و3 مجالس إقليمية في النقي والجليل ولبلدية معلوت ترشيحا وذلك بعدما تم التوصل الى اتفاقيات على تناوب السلطة في كل من كفركنا وعيلوط ونحف وانسحاب المرشح عبدالله الأعسم في تل السبع. 

وفي هذه المواقع ستكون الإنتخابات بالتصويت على مرشح واحد فقط مع وجود ورقة تحمل إسمه وورقة خضراء. 

وستجري الإنتخابات في نفس مواقع  الصناديق التي جرت فيها في الجولة الأولى. وأعلنت وزارة التربية والتعليم ان القرى والمدن التي ستجري فيها جولة ثانية لانتخابات السلطة المحلية , يوم  الثلاثاء سينتظم التّعليم فيها كالمعتاد ولن يتم اغلاق المدارس خاصة ان عملية الاقتراع في الجولة الثانية تبدأ الساعة الواحدة بعد الظهر وليس منذ ساعات الصباح كما في الجولة الاولى وتستمر حتى العاشرة ليلاً .

في فيما يلي قائمة بأسماء البلدات العربية التي تجري فيها جولة انتخابية ثانية :



1. أبو سنان - بين نهاد مشلب وفوزي مشلب .

2. أم الفحم - بين خالد اغبارية وسمير محاميد .

3.بيت جن - بين زيد يوسف أسعد وراضي نجم .

4. بسمة طبعون  - بين منير زبيدات ورائد زبيدات .

5. جديدة المكر - بين وسام عريض وسهيل ملحم .

6. جولس - بين وسام نبواني وقاسم هنو .

7. دير الأسد - بين أحمد ذباح وحسين خطيب .

8. زيمر - بين رامي زيدان وتميم حرز الله .

9. الزرازير - أمير مزاريب وحسن هيب . 

10. طمرة - بين موسى أبو رومي وسهيل ذايب .

11. كابول - بين أسعد مرشد وصالح ريان .

12. كعبية طباش حجاجرة - بين حسن كعبية ورافع حجاجرة .

13. كفر قرع - جولة ثانية بين حسن عثامنة وفراس بدحي .

14. اللقية - جولة ثانية بين أحمد الأسد وابراهيم نصاصرة .

15. المغار - بين زياد دغش وفريد غانم .

16. المشهد- بين وجيه سليمان وعبد الفتاح حسن .

17. عرعرة - بين مضر يونس وعوني مرزوق .

18. قلنسوة - بين عبد الباسط سلامة وأحمد قشقوش .

19. الشبلي - ام الغنم - بين منير شبلي ونعيم شبلي .

20. شعب - بين محمود بقاعي وعلي خوالد .

21. الجش - جولة ثانية بين الياس الياس وعلم علم .

*بلدية معلوت ترشيحا بين شلومو بوحبوط وألركادي فومرانتس.

* مجلس إقليمي البطوف - بين عاهد رحال ورياض خطيب .

* مجلس إقليمي القيصوم - بين جبر أبو كف وسلامة الأطرش .

* مجلس إقليمي بستان المرج - بين عبد الكريم زعبي واسماعيل زعبي




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