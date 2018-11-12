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البيرو.. 7 قتلى بسقوط حافلة فريق لكرة القدم في هاوية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لقي 7 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون بجروح في البيرو إثر انحراف حافلة تقل فريقا لكرة القدم وسقوطها من علو، حسب وزارة الداخلية أمس الأحد.




ونقلت وكالة فرانس برس عن الوزارة قولها إن القتلى هم سائق الحافلة و6 لاعبين، وإن الحافلة كانت تقل 35 راكبا، وإن الحادث وقع قرب مدينة تشاتشابوياس شمالي البلاد.




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