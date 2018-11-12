تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 22:10:40 أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا |  2018-12-25 22:09:30 كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها |  2018-12-25 22:06:43 استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء |  2018-12-25 22:01:28 اتحاد ابناء سخنين يخسر امام نتانيا ويتورط في قاع اللائحة |  2018-12-25 22:00:08 تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع |  2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال مدريد يستغل سقوط برشلونة برباعية في سيلتا فيجو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه، سيلتا فيجو (4-2)، اليوم الأحد، على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة الـ12 من الليجا.



افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة، في الدقيقة 23، ثم أضاف جوستافو كابرال، لاعب سيلتا، هدفا بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 56، قبل أن يقلص هوجو مالو الفارق، في الدقيقة 61.


وسجل سيرجيو راموس الهدف الثالث للريال، في الدقيقة 83، من ركلة جزاء، فيما وقع داني سيبايوس على الرابع، في الدقيقة 91، قبل أن يحرز برايس مينديز هدف سيلتا الثاني، في الدقيقة 93.


وبذلك، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 20، في المركز السادس، بينما تجمد سيلتا فيجو عند النقطة 14، في المركز الـ14.




كلمات متعلقة

ريال, مدريد, يستغل, سقوط, برشلونة, برباعية, في, سيلتا, فيجو,

تابعونــا

بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد 2018-12-25 | 17:38:53

تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو...

ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي 2018-12-25 | 13:16:59

يستعد فريق الإنجليزي لإبرام صفقة "قياسية" في تاريخ الدوري الإنجيلزي، تتعلق...

برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ 2018-12-25 | 10:23:33

كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي...

يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو 2018-12-25 | 07:38:28

اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو...

نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس 2018-12-24 | 23:28:02

ساهم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بقوة في تتويج الفريق الملكي بلقب كأس العالم...

ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية 2018-12-24 | 20:19:49

اقتحم عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، تشكيلة أفضل اللاعبين الفرنسيين...

يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال 2018-12-24 | 14:00:49

ذكر موقع "Football Italia" أن الدولي الويلزي آرون رامزي، نجم آرسنال الإنجليزي، تلقى عرضا...

فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد فيرجسون يعود للعمل في مانشستر يونايتد 2018-12-24 | 13:00:13

عاد أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، للعمل مع النادي مرة...

إجبار باريس سان جرمان على بيع مبابي أو نيمار إجبار باريس سان جرمان على بيع مبابي أو نيمار 2018-12-24 | 11:50:56

أكدت مصادر أن باريس سان جرمان الفرنسي مقبل على قرار "حاسم" قد يعرضه لضربة قوية،...

كلوب يزعج عشاق رونالدو بصورة "سيلفي" كلوب يزعج عشاق رونالدو بصورة "سيلفي" 2018-12-24 | 10:11:09

أثار يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حفيظة عشاق البرتغالي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسحملة واسعة النطاق شرطة السير مدينة ام الفحم عناصر انتشار تحرير مخالفات سيارات سائقين الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح تشيلسي دينامو كييف دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي دير رقاد العذراء القدس اعتداء اثم كتابات شعارات يندى لها الجبيبن المسيحية السيد المسيح مصرع شاب البعنة قرية حادث طرق مروع سيارات قرب كرمئيل اسعاف محمد علي بكري شرطة بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي حادث طرق مروع اصابات حرجة بالغة خطيرة سيارتين خصوصيتين بين شارع رهط بئر السبعتخليص علقوا سيارات اطفال حضانات غمرتها مياه الامطار مركز البلاد طواقم الاطفاءمسجاف حادث طرق مروع اصابة خطيرة متوسطة اسعاف شرطة شارع تلاسيميا نجاح عملية مستشفى الجليل الغربي عملية اول العالم حريق مدرسة بلدة قرية نحف اضرار جسيمة دون اصابات اضرار جسيمة في المكان اعتداء جنسي فتاة قاصر 14 عاما الكرمل اعتقال شاب المحكمة الشرطة انترنت لقاءات حميمةسخنين اتحاد ابناء مباراة مكابي بيتح تكفا قوية صعبة مرتقبة الثلاثاء خارجية نقاط اطباء العائلة الشمال مؤتمر الناصرة تحتضن د. بشارات بشارة مستشفى الاتجليزي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com