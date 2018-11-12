ريال, مدريد, يستغل, سقوط, برشلونة, برباعية, في, سيلتا, فيجو,

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تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو...
يستعد فريق الإنجليزي لإبرام صفقة "قياسية" في تاريخ الدوري الإنجيلزي، تتعلق...
كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي...
اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو...
ساهم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بقوة في تتويج الفريق الملكي بلقب كأس العالم...
اقتحم عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، تشكيلة أفضل اللاعبين الفرنسيين...
ذكر موقع "Football Italia" أن الدولي الويلزي آرون رامزي، نجم آرسنال الإنجليزي، تلقى عرضا...
عاد أسطورة التدريب في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون، للعمل مع النادي مرة...
أكدت مصادر أن باريس سان جرمان الفرنسي مقبل على قرار "حاسم" قد يعرضه لضربة قوية،...
أثار يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي حفيظة عشاق البرتغالي...