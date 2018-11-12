ريال, مدريد, يستغل, سقوط, برشلونة, برباعية, في, سيلتا, فيجو,

حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه، سيلتا فيجو (4-2)، اليوم الأحد، على ملعب بالايدوس، ضمن الجولة الـ12 من الليجا.

افتتح كريم بنزيما أهداف المباراة، في الدقيقة 23، ثم أضاف جوستافو كابرال، لاعب سيلتا، هدفا بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 56، قبل أن يقلص هوجو مالو الفارق، في الدقيقة 61.وسجل سيرجيو راموس الهدف الثالث للريال، في الدقيقة 83، من ركلة جزاء، فيما وقع داني سيبايوس على الرابع، في الدقيقة 91، قبل أن يحرز برايس مينديز هدف سيلتا الثاني، في الدقيقة 93.وبذلك، ارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 20، في المركز السادس، بينما تجمد سيلتا فيجو عند النقطة 14، في المركز الـ14.