السعودية:, 60, مليون, دولار, لدعم, الميزانية, الفلسطينية,

أعلن السفير السعودي في مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، تحويل الصندوق السعودي للتنمية، 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.

وقال نقلي في بيان أمس الأحد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن المبلغ يُغطي قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية دولة فلسطين، لأغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)، وأكتوبر(تشرين الأول)، البالغة 20 مليون دولار شهرياً.وأكد نقلي أن السعودية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والإنسانية.