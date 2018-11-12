تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-21 14:55:48 أداء صلاة الجنازة على جثمان المغدورة اية مصاروة من باقة في المسجد الألباني بمنطقة داندينونج بإستراليا |  2019-01-21 14:50:04 وفاة أكبر معمر في العالم |  2019-01-21 14:55:33 بعد التهديد الإيراني.. نتانياهو يتوعد طهران |  2019-01-21 14:00:11 واتساب يفرض تغييرا كبيرا على خاصية "إعادة الإرسال" |  2019-01-21 13:13:44 صور - نتنياهو يدشّن مطارا جديدا قرب العقبة وعمّان تحتج |  2019-01-21 13:04:32 تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم |  2019-01-21 13:00:38 أطباء يحذرون من "وباء" يهدد العالم |  2019-01-21 11:50:52 روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري |  2019-01-21 10:42:31 95 مدرسة اضافيّة حصلت على شهادة " المدرسة الخضراء" |  2019-01-21 10:36:42 9 ضحايا عرب بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-01-21 10:28:27 علماء أمريكيون يكتشفون صدفة علاجا لألزهايمر! |  2019-01-21 10:22:20 ليفربول يتغزل في محمد صلاح ببيت شعر للمتنبي! |  2019-01-21 10:09:22 فيديو وصور - منتجع جبل الشيخ فارغ من الزوار بعد اغلاقه اليوم على خلفية التصعيد الأمني في الشمال |  2019-01-21 09:57:10 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير |  2019-01-21 09:55:59 حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السعودية: 60 مليون دولار لدعم الميزانية الفلسطينية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن السفير السعودي في مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية أسامة بن أحمد نقلي، تحويل الصندوق السعودي للتنمية، 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.



وقال نقلي في بيان أمس الأحد، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن المبلغ يُغطي قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية دولة فلسطين، لأغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)، وأكتوبر(تشرين الأول)، البالغة 20 مليون دولار شهرياً.


وأكد نقلي أن السعودية مستمرة في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والإنسانية.




كلمات متعلقة

السعودية:, 60, مليون, دولار, لدعم, الميزانية, الفلسطينية,

تابعونــا

وفاة أكبر معمر في العالم وفاة أكبر معمر في العالم 2019-01-21 | 14:50:04

بعد شهور من حصوله على لقب أكبر معمر في العالم، توفي ​اليابان​ي ​ماسازو نوناكا​...

تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم تأجيل زيارة هنية لموسكو لأبريل أو مايو القادم 2019-01-21 | 13:04:32

كشف طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية...

روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري روسيا تعلن تفاصيل الضربة الإسرائيلية وخسائر الجيش السوري 2019-01-21 | 11:50:52

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي في سوريا، الاثنين، أن الضربات التي شنها الجيش...

26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 26 "ميسورا" يملكون ما يملك 3.8 مليار فقير 2019-01-21 | 09:57:10

جاء في دراسة أجرتها منظمة Oxfam الخيرية الدولية، أن عدد أغنى الأثرياء في العالم قد...

حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم حسن نصر الله سيخرج عن صمته وسيطل السبت القادم 2019-01-21 | 09:55:59

أعلنت قناة لبنانية أن أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله سيخرج عن صمته ليطل...

إسرائيل تكشف المواقع المستهدفة بضربات الليل في دمشق إسرائيل تكشف المواقع المستهدفة بضربات الليل في دمشق 2019-01-21 | 08:40:33

شن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، غارات داخل الأراضي السورية ضد أهداف عسكرية تابعة...

الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ الحمام يقتل شخصين ويجبر بريطانيا على إعلان الطوارئ 2019-01-20 | 20:20:18

توفي بريطانيان بعد إصابة فطرية مرتبطة بفضلات الحمام في إحدى مستشفيات المملكة...

نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " نتنياهو: "تواجدي في تشاد لا يغير سياسة التصدي للتموضع الإيراني " 2019-01-20 | 20:05:08

تعليقا على الغارة الجوية المنسوبة لإسرائيل في سوريا، أكد رئيس الوزراء بنيامين...

الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي الدفاعات السورية تتصدى لقصف إسرائيلي 2019-01-20 | 14:18:10

تصدت الدفاعات الجوية السورية ظهر الأحد، لغارات إسرائيلية على المنطقة الجنوبية،...

البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية البيت الابيض: قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية 2019-01-20 | 10:24:54

أعلن البيت الأبيض عن عقد قمة جديدة تجمع الرئيس دونالد ترامب بنظيره زعيم كوريا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سخنين مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة دوري جمهور لقاء روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي شجار طلاب مدرسة منطقة طبريا المروج رش غاز فلفل اصابة طالبة عينها أمر هدم بيت عائلة خميس محمود الحسينية قرية مناشدة شجرة الميلاد اضاءة الالاف احتفال المجيد عيد مدينة مستشفى بوريا د ابراهيم مرعي قلنسوة منظم قلب صغير 90 % التقليدي قسطرة نقابة المحامين تحتفل رأس ألسنة الاعياد المجيدة مدينة ألناصرةاصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوحاختطاف مواطن ام الفحم مشتبهون اعتقال اللقية صفقة بيع مراشي 350 الف شيكل فدية المشهد مسيرة كشفية استقبال تستقبل اهالي فانوس فوانيس شهر رمضان كشاف خالد طاطور الرينة مجلس محلي اساءة استخدام موظف مقرب نائب عام تحويل ملف المحامي تعيين ابن قرية المكر سامر احمد خطيب قاضيا محكمة الصلح الناصرة ريان غانم 9 سنوات مصرع دهس بيت جن دراجة هوائية مستشفى وفاة شرطة سيارة اصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق مصعد ورشة بناء طيرة الكرمل قنبلة قديمة عهد جيش مخلفات الجيش مدينة عرابة شرطة مواطن ارض
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com