سبعة, شهداء, في, غزة,

استشهد 7 مواطنين وأصيب 14 آخرين، فيما قتل ضابط إسرائيلي وأصيب آخر بجروح متوسطة، في اشتباك مسلح بين عناصر من المقاومة الفلسطينية، وقوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي، شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة، مساء الأحد.

وأعلن المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، أنه تم التعرف على هوية الشهداء وهم: نور الدين محمد سلامة بركة (37 عاما)، محمد ماجد موسى القرا (23 عامًا)، علاء الدين محمد قويدر (22 عامًا)، مصطفى حسن محمد أبو عودة (21 عامًا)، محمود عطا الله مصبح (25 عامًا)، بالإضافة علاء نصر الله عبد الله فسيفس (24 عامًا) وعمر ناجي مسلم أبو خاطر (21 عامًا).واكدت مصادر طبية في المستشفى الاوروبي وصول 7 شهداء و 7 اصابات جراء القصف الاسرائيلي على خزاعة جنوب قطاع غزة.