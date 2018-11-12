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30 الف طالب في الكليات العامة يضربون عن التعليم



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يضرب حوالي 30 الف طالب جامعي اليوم في 8 كليات عمومية . 


ويطال الاضراب الكليات التي لم تنتظم فيها العملية الدراسية منذ مطلع العام الاكاديمي الحالي بسبب اضراب سلك المحاضرين الكبار لعدم توقيع اتفاق جماعي جديد معهم. ومن بين هذه الكليات سبير وكنيرت وهداسا وعزرئيلي وروبين.


اما الدراسة في الجامعات واكليات الخاصة فتنتظم كالمعتاد


هذا ويواصل الاخصائيون الاجتماعيون اليوم اجراءاتهم النقابية لليوم الثالث على التولي احتجاجا على اعمال العنف الممارسة بحقهم .وسيمتنع هؤلاء عن استقبال جهور المراجعين.




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