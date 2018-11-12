كاليفورنيا:, ارتفاع, حصيلة, الحرائق, إلى, 29, قتيلاً,

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هنأ شيخ الأزهر، أحمد الطيب، البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية بحلول عيد...
أفادت وسائل إعلام بأن موجة مظاهرات "السترات الصفراء" التي اجتاحت أوروبا في...
أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن سوريا تعتبر التصويت...
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الاثنين، بغالبية كبيرة ميثاقا عالميا...
أعلن رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو انه سيسافر إلى البرازيل لبحث ملف القدس مع...
كذّبت روسيا ادعاءات إسرائيل بوجود بنية تحتية لمفاعل نووي سوري في موقع "الكُبر"،...
أعلن وزير الآثار المصري، خالد العناني، أن علماء الآثار عثروا على مقبرة لم تمس من...
كانت مدينة الفحيص في الاردن ليلة امس على موعد مع زيارة الملكة رانيا العبدالله ، ...
استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، امس الأحد، نظيره السوداني عمر البشير في مطار...
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن كشف نفق هجومي آخر، امتد من الأراضي...