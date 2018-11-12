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مقتل ضابط اسرائيلي وإصابة آخر في اشتباكات غزة



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أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابط وإصابة آخر بجروح متوسّطة خلال مشاركتهما في تنفيذ عملية داخل قطاع غزة تخللها تبادل لإطلاق النار مع مقاتلين من حركة حماس.


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر "تويتر"، إنه "خلال عملية تشغيلية لوحدة خاصة بقطاع غزة، تم تبادل إطلاق النار. وقد قتل في الحادثة ضابط من الجيش وأصيب ضابط آخر بشكل متوسط. وتم تبليغ عائلتيهما بالخبر. وقد انتهت العملية".




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