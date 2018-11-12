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تجدد شجار المفرقعات في كفرمندا على خلفية الانتخابات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تجدد الشجار العنيف ليلة امس واستمر حتى ساعات الفجر وذلك على خلفية نتائج انتخابات السلطة المحلية في القرية .





واستعمل خلال الشجار المفرقعات والقاء الحجارة حيث اسفر الشجار عن اصابات واعتقالات .


واستنفرت  الشرطة الى القرية وباشرت التحقيق في ملابساته .




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- منداوية

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