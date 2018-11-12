اطلاق, نار, على, شاب, في, مدينة, ام, الفحم, واصابته, متوسطة,

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اصيب شاب بالعشرينيات من عمره مساء الاحد اثر تعرضه لاطلاق نار في حي الشاغور بمدينة أم الفحم , الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات الميدانية للمصاب وتم نقله للمستشفى لاستكمال العلاج وحالته متوسطة .

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