سرايا, القدس, تعلن, النفير, بغزة,

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد، مساء اليوم الاحد، بغزة حالة النفير العام لجميع مقاتليها ووحداتها الميدانية في قطاع غزة.

وقالت السرايا في بيان لها انها استنفرت مقاتليها لتطويق كافة مناطق ومداخل القطاع.من جانبه، قال مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب ان "المقاومة صمَام أمان لحماية الارض والشعب، وما تقوم به الان شرق خانيونس أوضح دلالة على وحدتها وتماسكها ويقطنها وقوة ارادتها في مواجهة العدو" .واكد ان "المقاومة في صف واحد في هذه المواجهة"واشار الى ا"ن المقاومة تؤكد على استمرار الرد على العدوان الخطير شرق خانيونس، وعلى أنها وبعد فشل العملية الخطيرة فإنها سترد على هذا الانتهاك".وجاء بيان السرايا بعد ان اغتالت قوات الاحتلال مساء اليوم قياديين من كتائب شهداء القسام الجناح العسكري لحركة حماس، و3 آخرون واصابت 7 مواطنين بسلسلة غارات على منطقة خزاعة، والقياديان هما: الشهيد القيادي في كتائب القسام نور الدين محمد سلامة بركة 37 عاما، الشهيد محمد ماجد موسى القرا 23 عاما.هذا واكد الناطق باسم الصحة بغزة استشهاد 6 مواطنين واصابة 7 اخرين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة شرق خان يونس