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الرئيسية | فلسطين



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السعودية تسدد حصتها للسلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال السفير السعودي في مصر، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، إن الصندوق السعودي للتنمية قام بتحويل 60 مليون دولار إلى حساب وزارة المالية الفلسطينية.


وأكد نقلي في بيان اليوم الأحد، أن هذه الأقساط تأتي قيمة مساهمات المملكة الشهرية لدعم ميزانية دولة فلسطين، لأشهر آب، وأيلول، وتشرين الأول، بواقع 20 مليون دولار شهريا.

وأكد نقلي أن المملكة العربية السعودية ستستمر دوما في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، السياسية، والاقتصادية، والإنسانية.
السعودية تسدد حصتها للسلطة الفلسطينية بـ60 مليون دولار




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