خان, يونس:استشهاد, قائد, في, كتائب, القسام, و5اخرين, بقصف, اسرائيلي,

اكدت مصادر طبية في المستشفى الاوروبي وصول شهيدين واصابتين جراء القصف الاسرائيلي على خزاعة جنوب قطاع غزة.

وقال المتحدث المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم ان الحدث الأمني شرق خانيونس أسفر عن شهداء وجرحى من عناصر المقاومة. واشار الى ان الأجهزة الأمنية والشرطة أعلنت الاستنفار لمتابعة الحادث.وقالت مصادر اعلامية فلسطينية ان الطيران الاسرائيلي استمر بالقصف شرق منطقة خراعة، مشيرة الى ان جيش الاحتلال القى قنابل ضوئية.واضافت ان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اعلن عن حالة الاستنفار في المنطقة الشرقية لخان يونسوجاء في بيان لاحق لللناطق باسم الصحة بغزة استشهاد 6 مواطنين واصابة 7 اخرين بجراح مختلفة جراء استهداف قوات الاحتلال الاسرائيلي لمجموعة شرق خان يونسواشار الى ان الشهداء من عناصر القسام وهم: الشهيد القيادي في كتائب القسام نور الدين محمد سلامة بركة 37 عاما، الشهيد محمد ماجد موسى القرا 23 عاما، الشهيد علاء الدين محمد قويدر 22 عاما، الشهيد مصطفى حسن محمد أبو عودة 21 عاما،الشهيد محمود عطا الله مصبح 25 عاما.وقالت مصادر فلسطينية ان الطيران الاسرائيلي استمر بالقصف شرق منطقة خراعة، مشيرة الى ان جيش الاحتلال القى قنابل ضوئية.واضافت ان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اعلن عن حالة الاستنفار في المنطقة الشرقية لخان يونسوقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان الجيش طلب من المستوطنين في "غلاف غزة" البقاء داخل المنازل جراء التوتر السائد على حدود القطاع.بدوره، أعلن جيش الجيش الاسرائيلي عن اندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين خلال ما وصفه بنشاط امني لقواته جنوب القطاع.واعلنت الشرطة الإسرائيلية اغلاق شارع زكيم في امام حركة السير بسبب حدث أمني، مضيفة انها ستنشر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.واكدت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الحكومة يجري في هذه الاثناء مشاورات أمنية حول الوضع في غزة.وقالت ان وزير الدفاع ليبرمان وقادة الجيش والامن يعقدون اجتماعا عاجلا في مقر وزارة الجيش بتل أبيب لمتابعة تطورات الوضع في قطاع غزة.