السيتي, يستعيد, صدارة, البريميرليج, بثلاثية, في, ديربي, مانشستر,

حسم مانشستر سيتي دربي المدينة أمام جاره مانشستر يونايتد، بالفوز عليه 3-1 مساء الأحد على ملعب "الاتحاد" في ختام الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز أهداف مانشستر سيتي كل من دافيد سيلفا (12) وسيرجيو أجويرو (48) وإلكاي جوندوجان (86)، فيما سجّل أنتوني مارسيال هدف يونايتد الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.واستعاد مانشستر سيتي الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، متقدّما بفارق نقطتين عن ليفربول الذي فاز في وقت سابق على فولهام 2-0، أمّا مانشستر يونايتد، فتجمّد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثامن.وأجرى مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا تعديلين على تشكيلته الأساسية التي هزمت شاختار دونتسك بسداسية نظيفة بمسابقة دوري الأبطال، حيث عاد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لصفوف الفريق على حساب البرازيلي جابريال جيسوس، فيما لعب الفرنسي بنجامبن مندي في مركز الظهير الأيسر بدلا من أولكسندر زينتشينكو.أمّا مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، فعمد إلى إشراك لاعب الوسط البلجيكي مروان فيلايني بدلا من الفرنسي المصاب بول بوجبا، وفضّل إشراك ماركوس راشفورد على حساب أليكسيس سانشيز في خط الهجوم، وجلس المهاجم البلجيمي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء بعد شفائه من الإصابة.وهدّد مانشستر سيتي مرمى خصمه في الدقيقة الثانية، عندما تلقّى برناردو سيلفا تمريرة مميّزة من لاعب الوسط فرناندينيو قبل أن يتقدّم بالكرة ويسدّد بجانب المرمى، ثم افتتح صاحب الأرض التسجيل في الدقيقة 12، يعدما أرسل رحيم سترلينج كرة عرضية تابعها برناردو سيلفا قبل أن تخرج من الملعب لتصل إلى دافيد سيلفا الذي هيّاها قبل أن يطلقها في الشباك من مسافة قصيرة.وانتظر يونايتد حتى الدقيقة 25 ليهدّد مرمى سيتي عندما وصلت الكرة إلى أنتوني مارسيال الذي أطلق تسديدة رمى المدافع جون ستونز بجسده أمامه ليبعد خطرها، وبعدها أغلق يونايتد المنافذ امام سيتي، حتى الدقيقة 44، عندما قابل أجويرو كرة عرضية من برناردو سيلفا ليهز الشباك الجانبية.وما أن بدأ الشوط الثاني، حتّى عزّز مانشستر سيتي تقدّمه في الدقيقة 48، بعدما وجّه رياض محرز كرة نحو اليمين إلى أجويرو الذي سدد من داخل منطقة الجزاء كرة قوّية فوق الحارس دافيد دي خيا وداخل الشباك، واستقبل سترلينج تمريرة فوق المدافعين من فرناندينيو لكنّه تلكّا في التسديد من مسافة قريبة لتنقطع الكرة من أمامه في الدقيقة 55، ودخل لوكاكو إلى تشكيلة يونايتد بدلا من جيسي لينجارد، ليحصل فورا على ركلة جزاء اثر عرقلته من إيديرسون حارس سيتي، ونفّذ مارسيال الركلة بنجاح في الدقيقة 58.وأجرى مانشستر سيتي تبديله الأول بإخراج محرز وإشراك الألماني ليروي ساني، وتصدّى دي خيا لتسديدة من خارج منطقة الجزاء لفرناندينيو بالدقيقة 67، ثم قام يونايتد بتبديل مزدوج، ليدخل خوان ماتا وأليكسيس سانشيز بدلا من أندير هيريرا وراشفورد، وانطلق سترليج بهجمة مرتدة من الناحية اليمنى قبل أن يمرّر إلى ساني الذي أطلق الكرة نحو المدرّجات بالديقة 74، وأخرج جوارديولا مهاجمه أجويرو وزجّ بلاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان الذي دق المسمار الأخير بنعش يونايتد في الدقيقة 86، عندما تابع عرضية برناردو سيلفا من مسافة قريبة في الشباك.