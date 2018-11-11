الرجوب, يصل, القاهرة, بدعوة, رسمية, من, مصر,

وصل إلى القاهرة، مساء اليوم الاحد، اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح في زيارة تستغرق عدة أيام بدعوة رسمية مصرية يلتقي خلالها الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات وأحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين المصريين.

‏وكان في استقبال الرجوب لدى وصوله مطار القاهرة الدولي اللواء أيمن بديع وكيل جهاز المخابرات والعميد أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني في الجهاز والسفير دياب اللوح سفير فلسطين في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية.ومن المقرر ان يبحث الرجوب في القاهرة ‏مع المسؤولين المصريين والأمين العام للجامعة العربية تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية خاصة الجهود التي تقوم بها مصر من أجل تهدئة الأوضاع في قطاع غزة وتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.