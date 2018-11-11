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بستان المرج: تحالف بين اسماعيل زعبي واحمد زعبي‎



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اعلن بالأمس عن تحالف بين رئيس المجلس، والمرشح السابق، أحمد مصطفى زعبي (ابو ياسر) من كفر مصر، والمرشح في الجولة الثانية، اسماعيل زعبي (ابو العبد) من سولم، لدعم المرشح اسماعيل زعبي في هذه الجولة ضمن شراكة حقيقية ، وذلك بحضور نحو 200 مواطن من القرى الأربع وبأجواء احتفالية اخوية مباركة.


تحت عنوان الثقة، والشراكة الحقيقية، والصدق والأمانة، تم الاتفاق بحضور اهل الخير من كل القرى، لشراكة مبنية على همّة ونشاط وأمانة المرشح الشاب اسماعيل زعبي، مدعومًا بخبرة وكفاءة وأمانة المرشح أحمد زعبي.

وخلال الحفل القيت كلمات مباركة، لبعض الحاضرين وللمرشحين، حيث أكد رئيس المجلس أحمد زعبي أن هنالك عشرات المشاريع التي عرضت في البرنامج الانتخابي، كلها ستنجز خلال الفترة القادمة، أبرزها مشاريع الاسكان في سولم وكفر مصر ومشاريع أخرى في كل البلدات ، وسيكون هذا بعمل مشترك لصالح المواطنين.

وبدوره المرشح  اسماعيل زعبي، بارك هذا التحالف وأكد أنه سيعمل بكل جهد وبشكل مشترك مع أبو ياسر، للاستفادة من الخبرات، من أجل مصلحة القرى الأربع على حد سواء دون أي تفرقة وأي تمييز وبكامل الأمانة والمهنية.




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