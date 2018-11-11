تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 22:55:11 سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد |  2018-12-20 23:00:10 المدرسة الارثوذكسية في الرملة تحتضن "خيمة عيد الأعياد" للتسامح |  2018-12-20 23:17:22 لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس |  2018-12-20 22:55:27 وفاة الشاب قعقاع الحريري متأثرا بجراحه اثر اطلاق نار قرب مجيدو |  2018-12-20 20:00:42 في براثن الحاسوب |  2018-12-20 20:00:41 موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة |  2018-12-20 20:00:29 قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية |  2018-12-20 18:20:04 مشروب سحري يكافح السرطان |  2018-12-20 18:18:28 برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة |  2018-12-20 18:13:44 ترامب: لن نكون شرطي الشرق الأوسط |  2018-12-20 18:08:01 المركز العربي للتخطيط البديل يختتم اعمال المؤتمر الثامن عشر حول قضايا الأرض والمسكن |  2018-12-20 16:02:23 كفرياسيف - اصابة خطيرة لشاب من ابو سنان باطلاق نار |  2018-12-20 15:43:43 نتنياهو: سنعمل بصرامة ضد التموضع الإيراني في سوريا |  2018-12-20 15:35:08 عمره 93 عاما.. روسي يحرز لقبا عالميا في السباحة! |  2018-12-20 15:30:02 دراسة جديدة تكشف علاقة الحشيش بالقدرة على الإنجاب |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ريال بيتيس يهزم برشلونة برباعية في ليلة عودة ميسي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تلقى فريق برشلونة الخسارة الثانية له في الليجا هذا الموسم، أمام ريال بيتيس على ملعبه "كامب نو"، بنتيجة (3-4)، ضمن منافسات الجولة الـ12.


وسجل لريال بيتيس فيربو، وخواكين، ولو سيلسو، وكاناليس في الدقائق (20، 34، 71، و83) على الترتيب، بينما سجل لبرشلونة ميسي هدفين في الدقائق 68 و93، وفيدال في الدقيقة 79.

وتجمد رصيد برشلونة عن 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني عشر.

وبدأ برشلونة التهديد في الدقيقة الأولى من المباراة، حيث انطلق البرازيلي مالكوم، وأرسل كرة عرضية لميسي الذي سدد بعيدًا عن المرمى.



وسدد سيرجيو بوسكيتيس كرة قوية في الدقيقة 2، جاءت أعلى مرمى ريال بيتيس، واستمرت محاولات البلوجرانا عبر مالكوم وميسي.

وافتتح ريال بيتيس التسجيل عبر جونيور فيربو في الدقيقة 20، مستغلا تمريرة في العمق من كارفالو وانطلق على الجبهة اليسرى وراوغ سيرجي روبيرتو وسدد على يمين تير شتيجن.

وتألق الحارس لوبيز لاعب بيتيس في التصدي لتسديدة من الفرنسي كليمونت لينجليت لاعب برشلونة في الدقيقة 25.

ومن ركلة حرة لبرشلونة، سدد ليونيل ميسي كرة على مرمى بيتيس، لكنها كانت سهلة للحارس لوبيز في الدقيقة 26.



ونجح خواكين في تسجيل الهدف الثاني لريال بيتيس، في الدقيقة 34، بتسديدة على أقصى يمين تير شتيجن، بعد تمريرة من كريستيان تيو.

وكان خواكين على أعتاب تسجيل الهدف الثالث لبيتيس في المباراة، حيث سدد كرة قوية، مرت بجانب مرمى تير شتيجن.

وسعى لويس سواريز من أجل تقليص الفارق، حيث سدد كرة مرت أعلى مرمى لوبيز في الدقيقة 42، وفشل برشلونة في العودة لينتهي الشوط بتأخر البارسا.

ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي الدفع بأرتورو فيدال بدلا من آرثر، وفي أول لمسة له انطلق وسدد كرة قوية تصدى لها حارس بيتيس في الدقيقة 46.

واستمرت محاولات البلوجرانا لكن دون أي فائدة، وقرر فالفيردي إشراك منير الحدادي بدلا من البرازيلي مالكوم لتنشيط الخط الهجومي.

وعلى الجانب الآخر، أشرك كيكي سيتين المدير الفني لريال بيتيس سيرجيو كاناليس بدلا من خواكين، ثم ليون بدلا من لورين، وأخيرًا تاكاشي بدلا من لو سيلسو.

وفي أخطر الفرص في الشوط الثاني، سدد تيو كرة قوية مرت بجانب مرمى تير شتيجن في الدقيقة 63.

وقلص ليونيل ميسي الفارق للبلوجرانا في الدقيقة 68، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم على كريستيان تيو بعد التحامه القوي ضد جوردي ألبا.

ودفع فالفيردي بكارليس ألينيا بدلا من سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط في الدقيقة 69 من المباراة.

وعاد جيوفاني لو سيلسو لتسجيل الهدف الثالث لريال بيتيس في الدقيقة 71، بتسديدة قوية فشل تير شتيجن في التصدي لها.


ونجح البديل أرتورو فيدال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 79، حيث أرسل ميسي كرة سحرية لمنير الحدادي بين مدافعي بيتيس، ليمررها الحدادي أمام فيدال الذي أسكنها في الشباك.

وتلقى إيفان راكيتيتش البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 81، إثر تدخله العنيف على لو سيلسو.

وسجل سيرجيو كاناليس الهدف الرابع لريال بيتيس في الدقيقة 83، حيث استغل تمريرة عرضية من فيربو، وسدد كرة قوية على يسار تير شتيجن.

وحاول لاعبو برشلونة تقليص الفارق، وسجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 93، بعد تمريرة من فيدال، وتنتهي المباراة بالهزيمة.




كلمات متعلقة

ريال, بيتيس, يهزم, برشلونة, برباعية, في, ليلة, عودة, ميسي,

تابعونــا

سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد سولسكاير يرمي الكرة في ملعب نجوم مانشستر يونايتد 2018-12-20 | 22:55:11

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد، أنه سيحاول...

موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة موريلو يودع زملاءه قبل الرحيل لبرشلونة 2018-12-20 | 20:00:41

قام المدافع الدولي الكولومبي جيسون موريلو، نجم فالنسيا، بتوديع زملائه في فريق...

برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة برشلونة يحسم صفقته الدفاعية المنتظرة 2018-12-20 | 18:18:28

استقر برشلونة على اسم المدافع الذي سيوقع معه، لسد العجز بخط الدفاع، بعد إصابة...

نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو نيمار: سنواجه تحديا مختلفا بعد رحيل مورينيو 2018-12-20 | 13:48:27

يرى البرازيلي نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أن فريقه سيواجه تحديا مختلفا...

ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ ما الذي يقف بوجه محمد صلاح ليصبح أسطورة أنفيلد؟ 2018-12-20 | 12:31:04

اعتبر روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق، أن النجم المصري محمد صلاح يمتلك المواصفات...

ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو ريال مدريد يرصد راتبا ضخما لاستعادة مورينيو 2018-12-20 | 11:14:13

تحدثت تقارير عديدة بأن البرتغالي جوزيه مورينيو، المقال حديثا من تدريب مانشستر...

مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" مورينيو: قضي الأمر وسأطوي صفحة "الشياطين الحمر" 2018-12-20 | 08:42:16

قال جوزيه مورينيو إنه لا يزال يمتلك مستقبلا في عالم كرة القدم بعد أن أقيل الثلاثاء...

ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية 2018-12-19 | 21:50:02

تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد الانتصار (3-1) على كاشيما أنتلرز...

مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة 2018-12-19 | 16:53:55

كشفت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، عن وجود اهتمام من قبل برشلونة، للظفر...

كلوب يكشف عن فريقين خاف منهما بقرعة دوري الأبطال كلوب يكشف عن فريقين خاف منهما بقرعة دوري الأبطال 2018-12-19 | 15:00:02

اعترف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، أنه كان يخشى أن توقعه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أمطار مياه غرق سوارع بيوت قرية الرينة تذمر الاهالي فياضاناتاتهام شاب يهودي محاولة قتل شاب عيلبون اطلاق نار طبريا قبل عامين اتهام لائحة الهرب الى اوكرانيا تمديد اعتقل أب القدس مشتبه بمحاولة قتل ابنته طعن طعنا مقص تمديد اعتقال المشتبه دهس الناصرة شرطي المنطقة الصناعية المحكمة حتى يوم الجمعة بث مباشر مباشر برشلونة الدوري الاسباني مباشر الدوري الاسباني بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة اصابة خطيرة شاحنة سيارة خصوصية شارع كريات اتا قرب حيفا ياجور امرأة شرطة اسعاف حافظ الحفني الحاج صياد يافا اطباء محاولات انعاش توفي الرملة مظاهرة جنازة جماعية قتلن هذا العام اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد النساء أشرف طحيمر قتل شفاعمرو طعن لائحة اتهام نائمة اصابة ابنها الشرطة محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة الليلة الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور مصرع وئام عجاوي قريبه شاب حادث طرق مروع دراجة نارية سيارة خصوصية الناصرة شرطة اسعافمعليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة كرم مشعور الناصرة النصراوي لاعب ابناء هرتسليا كرة السلة الصنارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com