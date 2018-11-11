ريال, بيتيس, يهزم, برشلونة, برباعية, في, ليلة, عودة, ميسي,

تلقى فريق برشلونة الخسارة الثانية له في الليجا هذا الموسم، أمام ريال بيتيس على ملعبه "كامب نو"، بنتيجة (3-4)، ضمن منافسات الجولة الـ12.

وسجل لريال بيتيس فيربو، وخواكين، ولو سيلسو، وكاناليس في الدقائق (20، 34، 71، و83) على الترتيب، بينما سجل لبرشلونة ميسي هدفين في الدقائق 68 و93، وفيدال في الدقيقة 79.وتجمد رصيد برشلونة عن 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز الثاني عشر.وبدأ برشلونة التهديد في الدقيقة الأولى من المباراة، حيث انطلق البرازيلي مالكوم، وأرسل كرة عرضية لميسي الذي سدد بعيدًا عن المرمى.وسدد سيرجيو بوسكيتيس كرة قوية في الدقيقة 2، جاءت أعلى مرمى ريال بيتيس، واستمرت محاولات البلوجرانا عبر مالكوم وميسي.وافتتح ريال بيتيس التسجيل عبر جونيور فيربو في الدقيقة 20، مستغلا تمريرة في العمق من كارفالو وانطلق على الجبهة اليسرى وراوغ سيرجي روبيرتو وسدد على يمين تير شتيجن.وتألق الحارس لوبيز لاعب بيتيس في التصدي لتسديدة من الفرنسي كليمونت لينجليت لاعب برشلونة في الدقيقة 25.ومن ركلة حرة لبرشلونة، سدد ليونيل ميسي كرة على مرمى بيتيس، لكنها كانت سهلة للحارس لوبيز في الدقيقة 26.ونجح خواكين في تسجيل الهدف الثاني لريال بيتيس، في الدقيقة 34، بتسديدة على أقصى يمين تير شتيجن، بعد تمريرة من كريستيان تيو.وكان خواكين على أعتاب تسجيل الهدف الثالث لبيتيس في المباراة، حيث سدد كرة قوية، مرت بجانب مرمى تير شتيجن.وسعى لويس سواريز من أجل تقليص الفارق، حيث سدد كرة مرت أعلى مرمى لوبيز في الدقيقة 42، وفشل برشلونة في العودة لينتهي الشوط بتأخر البارسا.ومع بداية الشوط الثاني، قرر فالفيردي الدفع بأرتورو فيدال بدلا من آرثر، وفي أول لمسة له انطلق وسدد كرة قوية تصدى لها حارس بيتيس في الدقيقة 46.واستمرت محاولات البلوجرانا لكن دون أي فائدة، وقرر فالفيردي إشراك منير الحدادي بدلا من البرازيلي مالكوم لتنشيط الخط الهجومي.وعلى الجانب الآخر، أشرك كيكي سيتين المدير الفني لريال بيتيس سيرجيو كاناليس بدلا من خواكين، ثم ليون بدلا من لورين، وأخيرًا تاكاشي بدلا من لو سيلسو.وفي أخطر الفرص في الشوط الثاني، سدد تيو كرة قوية مرت بجانب مرمى تير شتيجن في الدقيقة 63.وقلص ليونيل ميسي الفارق للبلوجرانا في الدقيقة 68، من ركلة جزاء، احتسبها الحكم على كريستيان تيو بعد التحامه القوي ضد جوردي ألبا.ودفع فالفيردي بكارليس ألينيا بدلا من سيرجيو بوسكيتس في خط الوسط في الدقيقة 69 من المباراة.وعاد جيوفاني لو سيلسو لتسجيل الهدف الثالث لريال بيتيس في الدقيقة 71، بتسديدة قوية فشل تير شتيجن في التصدي لها.ونجح البديل أرتورو فيدال في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة، في الدقيقة 79، حيث أرسل ميسي كرة سحرية لمنير الحدادي بين مدافعي بيتيس، ليمررها الحدادي أمام فيدال الذي أسكنها في الشباك.وتلقى إيفان راكيتيتش البطاقة الحمراء بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 81، إثر تدخله العنيف على لو سيلسو.وسجل سيرجيو كاناليس الهدف الرابع لريال بيتيس في الدقيقة 83، حيث استغل تمريرة عرضية من فيربو، وسدد كرة قوية على يسار تير شتيجن.وحاول لاعبو برشلونة تقليص الفارق، وسجل ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 93، بعد تمريرة من فيدال، وتنتهي المباراة بالهزيمة.