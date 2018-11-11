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مازن غنايم يدعو الجمهور بالالتفاف حول اتحاد ابناء سخنين



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جاء في بيان صادر عن رئيس بلدية سخنين السابق مازن غنايم :"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين.اما بعد..إخوتي وأخواتي الاعزاء جمهور ومحبي نادي اتحاد ابناء سخين الأوفياء.



أتوجه اليكم بكل ثقة انكم أهل الاخلاص بعمق انتمائكم لنادي اتحاد ابناء سخنين وإدراككم لما يعنيه لنا ولكم هذا النادي وما يحمله من قيمة وما يمثله لسخنين خاصة ولمجتمعنا العربي عامة.

اتوجه الكم مُهيبا بكم ،الالتفاف حول النادي وحول القيّمين على ادارته وان تكونوا على اعلى مستويات التشجيع وملء المدرجات بما يدعم التشجيع الدائم الذي لا تشوبه شائبة والذي يجمع القلوب ويرفع ألمعنويات وسأظل مثلكم محبا غيورا وقريبا من النادي.

هذا ندائي لكم وكذلك اتوخى منكم الدعم وعليه اهيب بشهامتكم، وكلي امل بأن تقفوا بالقلوب وبالأفعال عند توجهي ولكم مني اخلص آيات الشكر والمحبة..وفقنا الله وإياكم ونادينا ...
مازن غنايم يدعو الجمهور بالالتفاف حول اتحاد ابناء سخنين




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