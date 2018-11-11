لقاء, جمع, نتنياهو, وبوتين, في, أروقة, الاليزيه,

وصف رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو لقاءه بالرئيس الروسي بوتين بالجيد والمهم.

واكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأحد، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أروقة قصر الإليزيه في باريس، على هامش الاحتفال بمئوية انتهاء الحرب العالمية الاولى، بمشاركة قادة وزعماء العالم.وقال بيسكوف للصحفيين: تحدث بوتين مع نتنياهو في قصر الإليزيه على انفراد.وكانت الصحافة الاسرائيلية قد قالت قبيل مغادرة نتنياهو الى موسكو، انه من غير المتوقع ان يلتقي مع بوتين.يشار إلى أن هذا اللقاء اليوم هو الأول للرئيس الروسي مع نتنياهو بعد حادثة اسقاط الطائرة الروسية "إيل- 20" قبالة السواحل السورية فوق البحر المتوسط .