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الرينة:اعتقال 3 شبان بشبهة اطلاق النار بالهواء



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها اعتقلت 3 شبان من الرينة بشبهة اطلاق النار في الهواء باحدى الاحراش القريبة من القرية .


وأضاف البيان أن صوت اطلاق نار كثيف سمع في ضواحي قرية الرينة , في نشاط سريع للشرطة قاموا بمعرفة المكان وملاحقة سيارة وخلال تفتيش تم ضبط بندقية m16 واعتقال 3 شبان بالعشرينيات من عمرهم كانوا بداخل السيارة .
الرينة:اعتقال 3 شبان بشبهة اطلاق النار بالهواء




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