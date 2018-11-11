الرينة:اعتقال, 3, شبان, بشبهة, اطلاق, النار, بالهواء,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها اعتقلت 3 شبان من الرينة بشبهة اطلاق النار في الهواء باحدى الاحراش القريبة من القرية .

وأضاف البيان أن صوت اطلاق نار كثيف سمع في ضواحي قرية الرينة , في نشاط سريع للشرطة قاموا بمعرفة المكان وملاحقة سيارة وخلال تفتيش تم ضبط بندقية m16 واعتقال 3 شبان بالعشرينيات من عمرهم كانوا بداخل السيارة .