انطلق هذا الاسبوع في مدرسة الحلان الاعدادية في سخنين "اسبوع التوعية والارشاد لمنع العنف" الذي بادرت اليه المركزة الوقائية السيدة روضة غنايم من برنامج "مدينة بلا عنف" والتعاون مع ادارة المدرسة .

هذا وتقوم المركزة الوقائية وللسنة السادسة ع التوالي بتنفيذ هذا البرنامج في المدرسة ، حيث اصبح نهجاً لدى طاقم المدرسة من اجل نبذ العنف من المدرسة خاص ومن المجتمع العربي بشكل عام .وتضمن البرنامج محاضرات توعية من قبل اخصائين في مواضيع مختلفة ، جاء منها محاضرة للسيد صائب محاميد - متخصص في مجال المخدرات ، تحدت عن اسباب وقوع الشباب ضحية للمخدرات ومدى خطورتها .وتحدث الدكتور غزال ابو ريا- دكتور في علم الاجتماع عن علاقة الاهل بأولادهم، وتأثير التكنولوجيا ع الاولاد التي تحدث نتيجة بعد الاهل عن الابناء، وحث الطلاب ع التقرب من الاهل اكثر واكثر لان الرابط العائلي مهم جداً في الحياة .وقدموا العاملات الاجتماعيات السيدتان ديما بدارنه وياسمين زبيدات عن مخاطر جيل المراهقة وكيفية التغلب ع المراحل الانتقالية والحذر من الامور الغير واضحة التي قد توقعنا في طريق مسدود .وشرحت الممرضة رماح ابو يونس عن الوقاية من الامراض وكيفية التغلب عليها، تناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بشكل يومي .في اليوم التالي قدم السيد ادهم ابو ريا محاضر عن الكحول وتأثير ع الانسان ونفذ من خلال المحاضرة ورشات عمل مع الطلاب حيث كان تفاعل كبير من طلابنا وحذر الطلاب بعدم تناوله والابتعاد من مخاطره .وشارك الدكتور خالد غنايم بتقديم محاضرة عن الانترنت الامن ومخاطره والمطبات التي تقع فيه الشباب بعدم معرفة استعماله بالشكل الصحيح .وشكر مدير المدرسة الاستاذ عمر بدارنة المركزة الوقائية روضة غنايم في المدرسة ع تنظيم وتنفيذ هذا البرنامج الذي اصبح نهجاً تتبعة المدرسة من اجل توعية طلابنا للابتعاد عن العنف كما وتقدم بشكره الجزيل لجميع المحاضرين الذين قدموا للطلاب نصائح من اجل اتخاذ مسلك قيم صحيح في حياتهم المستقبلية