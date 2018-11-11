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شفاعمرو:وفاة كمال تفال متأثراً بجراحه أثر دهسه من قبل ابنه



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توفي عصر اليوم الاحد كمال تفال 52 عاماً من شفاعمرو متأثراً بجراحه اثر تعرضه للدهس من قبل ابنه البالغ من العمر 26 عاماً يوم امس السبت .


وكان قد جاء في بيان صادر عن الشرطة وصل صباح السبت :" ان الشرطة تلقت بلاغا مساء الجمعة عن طعن شاب يبلغ من العمر 26 عاما واعتقال شقيقه البالغ من العمر 19 عاما , الشاب المصاب نقل للمستشفى ووصفت اصابته بالمتوسطة .

وأضاف البيان:"الشاب المصاب بعد ان تلقى العلاج وعاد الى المنزل قام بدهس والده البالغ من العمر 52 عاما واصابته بجروح بالغة الخطورة , الشرطة اعتقلت الشاب وسيتم تقديمه الى المحكمة لتمديد اعتقاله ".




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