شفاعمرو:وفاة, كمال, تفال, متأثراً, بجراحه, أثر, دهسه, من, قبل, ابنه,

توفي عصر اليوم الاحد كمال تفال 52 عاماً من شفاعمرو متأثراً بجراحه اثر تعرضه للدهس من قبل ابنه البالغ من العمر 26 عاماً يوم امس السبت .

وكان قد جاء في بيان صادر عن الشرطة وصل صباح السبت :" ان الشرطة تلقت بلاغا مساء الجمعة عن طعن شاب يبلغ من العمر 26 عاما واعتقال شقيقه البالغ من العمر 19 عاما , الشاب المصاب نقل للمستشفى ووصفت اصابته بالمتوسطة .وأضاف البيان:"الشاب المصاب بعد ان تلقى العلاج وعاد الى المنزل قام بدهس والده البالغ من العمر 52 عاما واصابته بجروح بالغة الخطورة , الشرطة اعتقلت الشاب وسيتم تقديمه الى المحكمة لتمديد اعتقاله ".