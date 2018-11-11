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ميسي يعود للتشكيلة الأساسية أمام ريال بيتيس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قريبًا من التواجد بالتشكيلة الأساسية لفريقه، اليوم الأحد أمام ريال بيتيس، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.


وقالت إذاعة "كادينا سير"، إن ليونيل ميسي تعافى بشكل تام من إصابته الأخيرة، وسيتواجد في التشكيلة الأساسية لفريقه اليوم أمام ريال بيتيس.

وغاب ميسي عن تشكيلة برشلونة منذ 20 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بعدما تعرض لإصابة في ذراعه اليمنى، خلال مباراة إشبيلية بالليجا.

وفقد برشلونة ميسي في العديد من المباريات أبرزها الكلاسيكو أمام ريال مدريد، الذي انتهى بفوز كاسح للبلوجرانا بنتيجة (5-1)، كما غاب عن مباراتي إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.
ميسي يعود للتشكيلة الأساسية أمام ريال بيتيس




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