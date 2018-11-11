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اعتقال شاب من الجنوب ضبط بسيارته 30 كيلو حشيش وميرحوانا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه خلال نشاط سري للشرطة تم ضبط 30 كيلو من الحشيش و4 كيلو من الميرحوانا في سيارة كان يقودها شاب يبلغ من العمر 23 عاما من سكان الجنوب .


وأضاف البيان انه خلال نشاط للشرطة في شارع رقم 70 بين يوكنعام والياكيم تم ايقاف سيارة الشاب وخلال تفتيش عثر على كيس كبير بداخله كمية كبيرة من المخدرات .

الشرطة قامت باعتقال الشاب على الفور وسيتم تمديده للمحكمة لاستكمال التحقيق .




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