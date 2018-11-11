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توقعات بتأجيل السوبر كلاسيكو مجددًا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يُجري مسؤولو اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول"، تقييمًا جديدًا لملعب "لا بومبونيرا"، والذي يتستضيف ذهاب نهائي كأس ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفربليت اليوم الأحد.


وقرر الكونميبول تأجيل المباراة التي كان مقررًا لها أن تقام مساء أمس السبت، بسبب الأمطار الغزيرة التي أثرت على أرضية ملعب المباراة.

وقالت شبكة "tycsports" الأرجنتينية، إن تقييمًا جديدًا سوف يحدث لأرضية ملعب المباراة صباح اليوم الأحد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس، على إثره سيتم اتخاذ القرار النهائي بلعب المباراة أو تأجيلها مرة أخرى.

وكشفت الشبكة أن الأجواء لم تكن ماطرة ليلة أمس في العاصمة بوينس أيرس، لكن أرضية الملعب ما زالت متأثرة، كما أن توقعات الطقس للساعات والأيام المقبلة ليست إيجابية.

وأكدت أنه في حال تقرر تأجيل المباراة اليوم أيضًا، فإن الموعد التالي للمباراة سيكون يوم السبت المقبل، والذي سيكون إيجابيًا لريفربليت لكي يستعيد بعض لاعبيه المصابين.




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