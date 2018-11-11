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أبو مازن: حماس تنفّذ مؤامرة وهناك إجراءات شديدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اتهم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، حركة حماس بتنفيذ "مؤامرة" لتعطيل قيام الدولة الفلسطينية، متوعدا بإفشالها.


وقال الرئيس خلال وضع إكليل من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات في مقر المقاطعة برام الله: "الأيام القادمة ستكون هناك اجراءات شديدة ومع ذلك ستبقى الأبواب مفتوحة".

وعارض الرئيس عباس إدخال إسرائيل لأموال قطرية إلى قطاع غزة، مقابل توفير الهدوء على السلك الحدودي، واعتبرت السلطة الفلسطينية إدخال الاموال "مؤامرة" لإقامة دولة على حدود قطاع غزة دون الضفة الغربية.

وقال : لا ينسى أحد من شعبنا أن ياسر عرفات صاحب القرار الفلسطيني المستقل الذي حافظ عليه رغم كل العقبات والدسائس، ولا ينسى أحد أن ياسر عرفات هو الذي قال: إن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني". 

في شأن آخر تطرق الرئيس عباس إى قانون الضمان الإجتماعي، الذي خلق جدلا كبيرا في صفوف المواطنين والنقابات والمؤسسات الفلسطينية، احتجاجا على صيغته الحالية، قائلا: إن قانون الضمان الاجتماعي ليس مقدسا ويمكن تعديله بأثر رجعي.
أبو مازن: حماس تنفّذ مؤامرة وهناك إجراءات شديدة




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