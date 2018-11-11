فشل, سترلينج, ومئوية, مورينيو, الثالثة, الأبرز, في, أرقام, الديربي,

ساعات قليلة تفصلنا عن القمّة المرتقبة بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد مساء الأحد، على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتربع مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج برصيد 29 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن، الذي يمنّي النفس بالاقتراب قليلا من مراكز الصدارة.وفيما يلي أبرز الحقائق والأرقام قبل الديربي المرتقب:-يأمل مانشستر يونايتد تحقيق الفوز الثاني على التوالي على ملعب "الاتحاد" بالدوري الممتاز للمرة الثانية في تاريخه فقط، علمًا بأن المرة الأولى جاءت بين الموسمين 2008-2009 و2009-2010.- فاز سيتي بمباراتين فقط من 8 على مانشستر يونايتد في كافّة المسابقات (تعادلان و4 هزائم)، منذ فوزه عليه في 4 مباريات متتالية بين العامين 2013 و2014.- سجل يونايتد خال من الهزائم في آخر 3 زيارات له لملعب "الاتحاد (فوزان وتعادل واحد)، وحافظ على نظافة شباكه في مباراتين هناك.- منذ الخسارة أمام يونايتد في أبريل/نيسان الماضي، حصد سيتي 25 نقطة من أصل 27 ممكنة على ملعب "الاتحاد"، وسجّل 32 هدفا في هذه المباريات وتلقّى مرماه 4 أهداف فقط.- تلقّف مرمى سيتي 3 أهداف في الشوط الثاني بمباراته الأخيرة أمام يونايتد على ملعب "الاتحاد" (2-3)، لكن شباكه اهتزتّ مرّة واحدة فقط بعد الاستراحة في المباريات الـ18 الأخيرة بالمسابقة، وجاء الهدف عن طريق لمسة يد لم يرها الحكم من لاعب وولفرهامبتون ويلي بوني.- سجل سيتي خال من الهزائم في آخر 53 مباراة أمام الفرق التي كانت تحتل مركزا خارج الأربعة الكبار قبل المباراة، أي منذ الخسارة برباعية نظيفة أمام إيفرتون في يناير/كانون الثاني العام 2017 (44 فوزا و9 تعادلات).- فاز مدرب مانشستر سيتي جوسيب جوارديولا في 9 مباريات على خصمه مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، خلال 21 مباراة بين الطرفين، مقابل 7 تعادلات و5 هزائم.- سجّل مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو 17 هدفا وصنع 5 في آخر 13 مباراة له بالدوري على ملعب "الاتحاد".- أحرز أجويرو 7 أهداف في أول 7 مباريات له بالدوري أمام يونايتد، لكنّه فشل في هز شباكه في آخر 3 مباريات أمامه.- فشل لاعب مانشستر سيتي رحيم سترلينج في التسجيل امام مانشستر يونايتد في 12 مباراة، رغم أنّه سدّد أمامه 19 كرة.- حافظ مانشستر يونايتد على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط بالدوري هذا الموسم، وتلقّى مرماه 18 هدفا في 11 مباراة، علما بأنه وصل إلى هذا الرقم من الأهداف في مرماه خلال الموسم الماضي، يوم 31 يناير/كانون الثاني، بعد مرور 25 جولة.- الرقم القياسي لمانشستر سيتي لعدد الأهداف التي دخلت مرماه بعد مرور 12 جولة من الدوري الإنجليزي في عصر الـ"بريمير ليج" هو 20 في العام 2001، وآخر مرّة دخل مرماه أكثر من 20 هدفا في الدوري بعد العدد نفسه من الجولات كانت في العام 1966 (21 هدفا).- قد يتمكّن مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز الثالث على التوالي بالدوري للمرة الأولى منذ تحقيقه 5 انتصارات متتالية الموسم الماضي، وهذه السلسلة تضمنّت فوزه على سيتي بملعب "الاتحاد" 3-2.- ستحمل المباراة الرقم 300 في مسيرة مورينيو بالـ"بريمير ليج" كمدرّب، حيث فاز في 189 مباراة مقابل 67 تعادلا و43 هزيمة.- إذا تمكّن لاعب يونايتد خوان ماتا من هز الشباك، فإنّه سيصبح خامس إسباني يصل إلى 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.- قد يصبح المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال سابع لاعب يتمكّن من التسجيل في 5 مباريات متتالية بالدوري لصالح مانشستر يونايتد، بعد إريك كانتونا ودوويت يورك ورود فان نيستلروي وواين روني وكريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسي.