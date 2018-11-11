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مورينيو: أخاف فقط عندما أواجه أجويرو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، بالأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي قبل الديربي الذي يجمع الفريقين اليوم الأحد على ملعب الاتحاد، في إطار الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.


وفي حديث نقلته صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" قال مورينيو إنه يخشى من أجويرو خلال مواجهة الديربي، لكنه شدد على أنه ليس من محبي بعض التفاصيل في أسلوبه.

وأضاف مورينيو: "أخاف فقط عندما ألعب ضده، أنا معجب به بسبب الصفات الرائعة التي يمتلكها، لكن هناك أشياء صغيرة في أسلوبه لست من المعجبين بها".

وتابع: "لكن أرقامه تتحدث عن نفسها، عدد الأهداف التي سجلها، ولا أقصد الأهداف في موسم واحد، إنه يسجل الأهداف وكأنه يلعب في الدوري الإسباني".

وعندما سئل البرتغالي عن الأشياء التي لا يحبها في أجويرو أجاب: "أحتفظ بها لنفسي".

وفي أول ديربي لمورينيو على ملعب الاتحاد، في أبريل/نيسان 2017 تسبب أجويرو في طرد لاعب وسط مانشستر يونايتد مروان فيلايني، وقال مورينيو في ذلك اليوم إن رد الفعل المفاجئ من أجويرو جعل الحكم يطرد فيلايني.

وأضاف: "لقد رأيت أنف أجويرو في النفق ولا يوجد بها كسر، لذلك لست متأكدًا إن كانت حالة طرد أو لا".
مورينيو: أخاف فقط عندما أواجه أجويرو




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