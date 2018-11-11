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15 اصابة في حادث طرق قرب كفرقرع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أفاد مراسلنا أنّ حادث طرق قد وقع بين شاحنة وحافلة ركاب وقع على شارع 65 عند مفرق بلدة كفرقرع مما  أسفر الحادث عن اصابة 15 شخصا وصفت اصابتهم بالمتوسطة ونقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج من قبل  الطواقم الطبية التابعة لاسعاف عيرون كفرقرع ووادي عارة.


هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق.




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