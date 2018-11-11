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اعتقال طمراوي بشبهة سرقة مئات الشواقل من محل ملابس



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب بالثلاثينيات من عمره بشبهة سرقة مئات الشواقل من محل ملابس في المدينة مساء أمس السبت .


وأضاف البيان ان الشاب وصل الى محل الملابس وتحت تهديد السكين استطاع اخد مبلغ يقدر بمئات الشواقل من احدى العاملات في المحل(19 عاما) , وبعد تحقيقات سريعة للشرطة تم اعتقاله وسيتم تمديد اعتقاله في المحكمة اليوم الاحد .
اعتقال طمراوي بشبهة سرقة مئات الشواقل من محل ملابس




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