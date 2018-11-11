اعتقال, طمراوي, بشبهة, سرقة, مئات, الشواقل, من, محل, ملابس,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنه تم اعتقال شاب بالثلاثينيات من عمره بشبهة سرقة مئات الشواقل من محل ملابس في المدينة مساء أمس السبت .

وأضاف البيان ان الشاب وصل الى محل الملابس وتحت تهديد السكين استطاع اخد مبلغ يقدر بمئات الشواقل من احدى العاملات في المحل(19 عاما) , وبعد تحقيقات سريعة للشرطة تم اعتقاله وسيتم تمديد اعتقاله في المحكمة اليوم الاحد .