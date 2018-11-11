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الاعتداء على سيارة ناشط ناصرتي فادي عجاوي في حي الصفافرة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



أقدم مجهولون مساء امس السبت على تحطيط زجاج سيارة الشاب فادي عجاوي ناشط في قائمة ناصرتي حين كانت مركونة بجانب منزله في حي الصفافرة في المدينة .


يشار الى أن عجاوي كان احد مركزي الحملة الاعلامية لرئيس البلدية علي سلام وقائمة ناصرتي في الانتخابات الاخيرة , وقال فادي عجاوي معقباً على الاعتداء :"هذا العمل الجبان لن يحبطنا , لا يوجد لي اعداء واشك ان الخلفية تعود للانتخابات , انا مصدوم جدا من الوضع الذي وصلنا اليه الانتخابات من ورائنا وعلينا التحلي بالصبر".

ومن جهته عقب عضو بلدية الناصرة رايق مروات على الحادثة قائلا:"استنكر هذا الإعتداء الغاشم من قبل خفافيش الليل، لكنه في نفس الوقت هناك  ضرورة وحدة الصف بين أبناء البلد الواحد, هذا الإعتداء الجبان على ناشط فعال كالأستاذ فادي عجاوي، لكننا في نفس الآن نشدد على ضرورة التحلي بالصبر والحفاظ على الأجواء الأخوية بين أبناء أهل المدينة، فالإنتخابات من ورائنا وستبقى المحبة بيننا طيلة الوقت، ولا مكان للمفسدين بيننا، أولئك الذين يحاولون تعكير الصفو النصراوي".




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