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بلدات وادي عارة تستعد للجولة الانتخابية الثانية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تستعدّ بلدات وادي عارة للجولة الثانية من الإنتخابات المحليّة التي ستجرى بعد غد الثلاثاء المقبل المصادف 13.11. 


وستكون هناك جولة ثانية في مدينة ام الفحم بين رئيس البلديّة الحالي والمرشّح للرئاسة لدورة ثالثة على التوالي، الشيخ خالد حمدان عن نور المستقبل ود. سمير صبحي عن البيت الفحماوي.

هذا ويصوّت 36  ألف ناخب فحماوي على هويّة رئيس بلديّتهم المقبل ، مع التوقع ا تنخفض نسبة التصويت التي وصلت بالجولة الاولى الى 70%.


هذا وستكون هناك جولة ثانية أخرى في قريتيّ عرعرة وعارة بين رئيس المجلس الحالي، المحامي مضر يونس ومنافسه عوني مرزوق.

التكهنّ في عرعرة كذلك صعب وذلك بسبب تقارب الأصوات وكثرة مؤيدي الطرفين.

عدد الناخبين في عرعرة يصل الى ما يقارب 13 ألف مواطن.

وعلى بعد بضعة أمتار من عرعرة وعارة، ستكون جولة ثانية في كفر قرع ما بين رئيس المجلس الحالي، المحامي حسن عثامنة ومنافسه المحامي فراس بدحي.




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