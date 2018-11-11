هاني, شاكر, يحذف, صور, خطوبة, نجله,

نشر الفنان ​هاني شاكر​ صور من حفل خطوبة نجله عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل على الشابة نوران هاني عمر ابنة اللواء هاني عمر وكيل محافظ البنك المركزي، فاجأ شاكر الجميع بحذفه للصور عن حسابه،

اشار بعض المقربين الى ان التعليقات التي انهالت على الصور التي نشرها شاكر كانت السبب بحذفها، حيث جاءت بعض التعليقات انتقادية ومسيئة للعروس، خاصة ان الانتقادات طالت فستانها حيث اعتبره البعض قصير جداً وأخرين تغزلوا بساقيها، مما دفع شاكر لحذف الصور خاصة ان العروس "نوران" ابنة احد الشخصيات المهمة في مصر .