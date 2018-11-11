كوفاتش:, قدمنا, أفضل, مبارياتنا, أمام, دورتموند,

يرى نيكو كوفاتش، مدرب بايرن ميونخ، أن فريقه قدم "أفضل أداء" له هذا الموسم، رغم الخسارة أمام بوروسيا دورتموند (3-2)، اليوم السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الألماني.

وقال كوفاتش، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "لقد كانت مباراة رائعة لكلا الفريقين، والتعادل كان النتيجة المثلى لها".وانتقد المدرب الكرواتي تقدم لاعبيه للأمام، دون إدراك أن دورتموند يمتلك لاعبين، أصحاب سرعات فائقة، مضيفًا: "كان يتوجب علينا الوقوف بشكل أكثر إحكامًا".ورغم ذلك، قال كوفاتش: "من وجهات نظر عديدة، لقد كانت أفضل مباراة لنا منذ وقت طويل، وينبغي علينا البناء على ذلك".وعن ابتعاد دورتموند بالصدارة، رد بقوله: "فارق الـ7 نقاط كبير للغاية.. لكن في كرة القدم كل شيء وارد، والموسم ما زال في بدايته".يذكر أن بايرن بقي في المركز الثالث بالدوري، بعد هذه المباراة، برصيد 20 نقطة، متخلفًا بفارق 7 نقاط، عن دورتموند المتصدر.