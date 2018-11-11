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تمديد اعتقال المشتبهين في الشجار العنيف بكفرمندا



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال انه تم تمديد اعتقال المشتبهين الضالعين في الشجار العنيق الذي شهدته كفرمندا فجر الجمعة , مما ادى الى حرق سيارات واستعمال مفرقعات والقاء حجارة وزجاجات حارقة .

وجاء في البيان انه تم تمديد 3 مشتبهين(قاصرين)حتى يوم غد الاثنين , و8 أخرين حتى الثلاثاء , و14 مشتبه سيتم عرضهم للمحكمة اليوم بعد التماس قدمته الشرطة ,كما وتم اطلاق سراح قاصرين .

واضاف البيان أن الشرطة اعتقلت ايضا 11 مشتبها اخرين سيتم تمديد اعتقالهم اليوم الاحد .
تمديد اعتقال المشتبهين في الشجار العنيف بكفرمندا




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