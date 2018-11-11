اضرار, جسيمة, اثر, حريق, كبير, في, مبنى, بلدية, قلنسوة,

عملت طواقم الانقاذ والاطفاء فجر اليوم الاحد على اخماد حريق كبير نشب في الطابق الثاني من بلدية قلنسوة مما تسبب لوقوع اضرار كبيرة في المبنى .

دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث , الخلفية لم تتضح بعد .