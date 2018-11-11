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اضرار جسيمة اثر حريق كبير في مبنى بلدية قلنسوة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عملت طواقم الانقاذ والاطفاء فجر اليوم الاحد على اخماد حريق كبير نشب في الطابق الثاني من بلدية قلنسوة مما تسبب لوقوع اضرار كبيرة في المبنى .


دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق بملابسات الحادث , الخلفية لم تتضح بعد .




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