تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-01 10:20:56 الاحترار العالمي يهدد أطفال المستقبل بعيوب خلقية قاتلة |  2019-02-01 10:19:57 بنزيما يدخل قائمة الهدافين التاريخيين لريال مدريد |  2019-02-01 10:18:01 أول سيدة تشغل منصب وزيرة الداخلية في العالم العربي |  2019-02-01 09:31:27 رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر |  2019-02-01 09:20:02 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 |  2019-02-01 08:41:22 مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت |  2019-02-01 08:31:37 كلاسيكو متوقع في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 08:30:31 مفاجأة مدوية .. الأميرة ديانا توقعت اغتيالها |  2019-02-01 08:24:23 سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. |  2019-02-01 08:20:14 زكي كمال ل"الصنارة":عسكرة السياسة والجري المتزايد وراء الجنرالات نهج سلبي يجعل القوة والتجربة العسكرية العامل الأهم في الحياة السياسية |  2019-02-01 06:09:57 لبنان يعلن تشكيل حكومة جديدة |  2019-02-01 06:07:51 الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا |  2019-02-01 00:10:05 بنزيما يقود الريال إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا |  2019-02-01 00:00:35 التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا |  2019-02-01 00:00:26 عوني عبد الرؤوف الزعبي في ذمة الله |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

بئر السبع:حريق في منزل والعثور على جثة شخص



  |     |   اضافة تعليق



عثر بعد منتصف الليلة الماضية على جثة رجل في منزل اشتعلت به النيران في مدينة بئر السبع , طواقم الانقاذ هرعت للمكان وقامت باخماد النيران وتخليص الجثة .


دوريات من الشرطة هرعت للمكان وباشرت التحقيق .
بئر السبع:حريق في منزل والعثور على جثة شخص




كلمات متعلقة

بئر, السبع:حريق, في, منزل, والعثور, على, جثة, شخص,

تابعونــا

رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر رفع اسعار الوقود ب 8 اغورات للتر 2019-02-01 | 09:31:27

رفعت عند منتصف الليلة الماضية اسعار الوقود في البلاد بثماني اغورات . ويبلغ...

اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 اليوم - الجبهة تنتخب قائمتها للكنيست الـ 21 2019-02-01 | 09:20:02

يعقد في شفاعمرو عند الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم مؤتمر الجبهة الديمقراطية...

مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت مقتل شاب واصابة اخر بجراح خطيرة باطلاق نار في رحوفوت 2019-02-01 | 08:41:22

قتل فجر اليوم شاب عشريني وأصيب اخر يبلغ من العمر خمسة وعشرين عاما بجروح خطيرة من...

سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. سعيد مصاروة والد المرحومة آية مصاروة لـ"الصنارة": نبحث عدة إمكانيات لتخليد ذكرى آية والرسالة التي كانت تحملها. 2019-02-01 | 08:24:23

مصابنا جلل وكبير بفقدان ابنتنا آية هذا ما قاله سعيد مصاروة والد المرحومة آية...

الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا الطقس - اجواء دافئة نهارا وشديدة البرودة ليلا 2019-02-01 | 06:07:51

اليوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً ولطيفاً خلال النهار بارداً الى شديد...

التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا التوصل الى هدنة بين عائلتي زيدان وعبد الحليم في كفرمندا 2019-02-01 | 00:00:35

اصدر علي خضر زيدان ومؤنس عبد الحليم بيانا جاء فيه:" أهل بلدنا الكرام وخاصّة عائلتي...

اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل اعتقال شاب من الطيرة بشبهة اطلاق النار على مدير مصنع وعامل 2019-01-31 | 20:56:28

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشارون أنه تم اعتقال شاب من الطيرة بشبهة...

غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو غاباي: حزب العمل يسعى إلى استبدال حكومة نتنياهو 0000-00-00 | 00:00:00

صرح رئيس حزب العمل افي غاباي بأن حزبه يسعى الى استبدال حكومة نتانياهو في...

جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد جبارين: الوزير بنيت يزوّر التاريخ بكتاب المدنيات الجديد 2019-01-31 | 17:01:38

كشف اليوم الخميس، أن نقاشًا يدور في وزارة المعارف حول المصطلحات الّتي ستظهر في...

المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية المقاولون المخالفون الذين تلقوا امرين وقف عن العمل في عام واحد لن يستطيعوا التقدم لمناقصات حكومية 2019-01-31 | 16:35:10

بعد النضال الطويل الذي قادته الهستدروت من أجل زيادة الامان في أماكن العمل بشكل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids قداس احتفالي عيد الفصح المجيد مشاركة واسعة اهالي الناصرة كنيسة المجمع ام الفحم هبوعيل مدرب استقبال جديد تعاقد مفرقعات ورود أطفال عرب مصرع وفاة 16 حوادث طرق دهس من المشاة العام الماضي معطيات جثة فتاة قاصر عليها علامات عنف منتزه وجدان ابو حميد قرية مسرى سميع وفاة شرطة اسعاف أحمد هدير غزاوي عكا البلدة القديمة مولودهما البكر محمد انتظار بعد دام 28 عاماحراك وطني شباب اعلان اضراب الثانوية المدارس الاعدادية القدس الاوضاع يوم واحد توفيق احمد اغا نوبة قلبية حادة ليس غرقا المزرعة المرحوم عائلة جمال حكروس العقيد رتبة لواء اول مسلم عربي شرطة اسرائيل عواصف رعدية امطار غزيرة مصحوبة اضرار تطاير اجسام كفر ياسيف صاحب كراج ابتزاز تبييض اموال مصادرة 15 ملبون شيكل المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجازمدرسة ابراهيم نمر حسين شفاعمرو تحتفل تخريج طلابها تخرج مدينة خنجر حيفا اعتقال شاب من قرية عرابة بحوزته المحطة المركزية حوف هكرمل حيفا عطلة الربيع طلاب خروج الاربعاء حتى الاثنين وزارة التربية والتعليم بيت جن شارع الرامة بين حادث انقلاب طرق شاحنة مستشفى شرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com