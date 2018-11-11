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وفاة الفتى كريم مسعود(12 عاما)من عرعرة أثر نوبة قلبية حادة



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فجعت بلدة عرعرة الليلة الماضية بوفاة الفتى كريم مسعود البالغ من العمر 12 عاما أثر نوبة قلبية حادة .

وقد وقع الخبر كالصاعقة على اهالي البلدة واقارب المرحوم .
وفاة الفتى كريم مسعود(12 عاما)من عرعرة أثر نوبة قلبية حادة




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