وفاة, الفتى, كريم, مسعود(12, عاما)من, عرعرة, أثر, نوبة, قلبية, حادة,

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وقد وقع الخبر كالصاعقة على اهالي البلدة واقارب المرحوم .

فجعت بلدة عرعرة الليلة الماضية بوفاة الفتى كريم مسعود البالغ من العمر 12 عاما أثر نوبة قلبية حادة .

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