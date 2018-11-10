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اعتقال 11 مشتبه من كفرمندا على خلفية الشجار وضبط زجاجات حارقة ومفرقعات



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة الشمال مساء السبت 11 مشتبهاً من كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف الذي شهدته البلدة فجر السبت على خلفية نتائج الانتخابات , يشار الى أن الشرطة كانت قد اعتقلت صباح السبت 26 أخرين .


وجاء في بيان الشرطة أن قوات معززة داهمت كفرمندا وخلال حملة تفتيش عثر رجال الأمن على زجاجات حارقة ومفرقعات .
اعتقال 11 مشتبه من كفرمندا على خلفية الشجار وضبط زجاجات حارقة ومفرقعات




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