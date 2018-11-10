اعتقال, 11, مشتبه, من, كفرمندا, على, خلفية, الشجار, وضبط, زجاجات, حارقة, ومفرقعات,

اعتقلت شرطة الشمال مساء السبت 11 مشتبهاً من كفرمندا بشبهة ضلوعهم بالشجار العنيف الذي شهدته البلدة فجر السبت على خلفية نتائج الانتخابات , يشار الى أن الشرطة كانت قد اعتقلت صباح السبت 26 أخرين .

وجاء في بيان الشرطة أن قوات معززة داهمت كفرمندا وخلال حملة تفتيش عثر رجال الأمن على زجاجات حارقة ومفرقعات .