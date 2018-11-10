تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 08:31:11 سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله |  2019-01-24 08:28:26 نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء |  2019-01-24 06:05:26 مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة |  2019-01-24 06:03:07 تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً |  2019-01-23 19:47:19 اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا |  2019-01-23 22:03:28 رسميا.. هيجواين ينتقل إلى تشيلسي |  2019-01-24 00:01:15 الكابينت يسمح بدخول اموال قطر الى غزة |  2019-01-23 21:58:14 المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ |  2019-01-23 21:56:29 نتنياهو يعزي عائلة المرحومة ايه مصاروة |  2019-01-23 22:30:59 اصابات خطيرة باطلاق نار في دير الاسد |  2019-01-23 22:13:21 مشاركة عربية واسعة في المعرض السياحي الدولي فيتور ٢٠١٩ |  2019-01-23 20:24:19 وليد ذياب:اذا المتدينون قادرون ان يجلسوا في الحكومة نحن نستطيع أيضاً |  2019-01-23 19:07:34 كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! |  2019-01-23 19:03:24 علاج نقص هذا الفيتامين يحمي من أمراض الرئة والإنفلونزا |  2019-01-23 18:59:53 دي يونج يعلن انتقاله إلى برشلونة |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إسرائيل تدعو لتحالف دولي لإخراج إيران و"حزب الله" من سوريا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 دعا وزير الاستيطان الإسرائيلي وعضو الكابينيت، يوآف غالانت إلى تشكيل تحالف دولي يشمل الولايات المتحدة الأميركيّة وأوروبا وروسيا لدفع إيران و"حزب الله" للخروج من سوريا.


وقال غالانت، في حديثٍ لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة "علينا أن نتأكد أننا لن نكرر خطأنا في لبنان، وأن نسمح بحضور عسكري إيراني في سوريا"، وإن إسرائيل "لن تسمح بأن يحصل النظام السوري على أسلحة متطورة في طريقها من إيران إلى لبنان عبر سوريا".

وادّعى غالانت أن إسرائيل قادرة بمفردها على إخراج إيران من سوريا "إلا أنها تريد الاستمرار في بناء تحالف دولي يشمل كل من يستطيع مساعدتنا، فلا دولة تريد أن تبقى إيران في سوريا".

كما قال غالانت إن "الخطر الإيراني" لا يقتصر على سوريا، إذ إن إيران "تتحكم بثلاث دول عربية، هي العراق، واليمن، عبر دعم الحوثيين، ولبنان عبر حزب الله، بالإضافة إلى مسعاها الحثيث لتوطيد وجودها في سوريا".
إسرائيل تدعو لتحالف دولي لإخراج إيران و"حزب الله" من سوريا




كلمات متعلقة

إسرائيل, تدعو, لتحالف, دولي, لإخراج, إيران, و"حزب, الله", من, سوريا,

تابعونــا

مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة 2019-01-24 | 06:05:26

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات...

كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! كيف رد مدير أعمال هيفاء وهبي على تصريح مايا دياب!! 2019-01-23 | 19:07:34

ردّ محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي على تصريح الفنانة مايا دياب في...

طائرات مجهولة تصوّر قاعدة جوية سرية طائرات مجهولة تصوّر قاعدة جوية سرية 2019-01-23 | 18:30:55

قامت طائرات تصوير مجهولة مؤخرا بتصوير قاعدة جوية سرية، وليس من الواضح للجيش...

موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم موسكو ترد على واشنطن.. وتكشف صاروخها الجديد للعالم 2019-01-23 | 16:29:29

أعلن الجيش الروسي، الأربعاء، مواصفات صاروخه الجديد، وذلك في محاولة لدحض تصريحات...

إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا إسرائيل: إيران تحاول فتح جبهة عسكرية رابعة علينا 2019-01-23 | 14:55:49

اشتكت إسرائيل إيران في مجلس الأمن الدولي، وأكد المندوب الإسرائيلي لدى الأمم...

أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق أوّل حالة انتحار بسبب لعبة "PUBG" في العراق 2019-01-23 | 10:46:59

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، يوم الإثنين، انتحار شاب من محافظة بابل؛ بسبب...

نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع نبيه بري يتوقع الإعلان عن تشكيلة الحكومة اللبنانية خلال أسبوع 2019-01-23 | 08:48:20

أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المكلف سعد...

قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا قتيلان وإحراق تمثال لتشافيز ومركز للشرطة في فنزويلا 2019-01-23 | 08:47:18

أضرم المحتجون في فنزويلا الليلة الماضية النار في مركز للشرطة في مدينة بويرتو...

ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 ارتفاع حصيلة قتلى الضربات الإسرائيلية في سوريا الى 21 2019-01-22 | 17:11:12

افاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم بارتفاع حصيلة قتلى الضربات التي نفذها...

"إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل "إس-300" السورية ستدخل الخدمة في أذار المقبل 2019-01-22 | 14:55:28

أفادت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الثلاثاء، بأن الجيش السوري لم يجهز بعد لتشغيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس الرامة مسيرة قداس احد شعانين احتفال مشاركة حتراق 3 سيارات اضرار جسيمة دون اصابات شارع هشيطه الشماس جريس منصور محاضرة مؤتمر برلمان الاديان في الولايات المتحدة الرامة الشيخ رائد صلاح التماس محمد بركة المحكمة جلسة النظر استئنافالبعنة القاء قنبلة بيت الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات تذكر اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف مسيرة دراجات نارية ام الفحم بلدنا بخير مشاركة واسعة اهالي 4597 مولود جديد في قطاع غزة خلال أكتوبر الماضيوزير الاسكان زيارة تفدية ميدانية قرية عيلبون عضو الكنيست ايمن عودة القائمة المشتركةمصرع شابين عربيين اطلاق نار في مدينة اللد اسعاف شرطة مستشفى نسيم مسعود ياسر هبل اصابات حادث طرق تراكتورون سيارة تجارية نقل اصابات مستشفى الشرطة باقة الغربية شارع توثيق عملية سطو مسلح محطة وقود الزرازير ملثمان مسلحان ليلة الخميس وليد ياسن طمرة قتل اتهام زوجته امنة ياسين مدينة شرطة لائحة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com