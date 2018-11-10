دعا وزير الاستيطان الإسرائيلي وعضو الكابينيت، يوآف غالانت إلى تشكيل تحالف دولي يشمل الولايات المتحدة الأميركيّة وأوروبا وروسيا لدفع إيران و"حزب الله" للخروج من سوريا.

وقال غالانت، في حديثٍ لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة "علينا أن نتأكد أننا لن نكرر خطأنا في لبنان، وأن نسمح بحضور عسكري إيراني في سوريا"، وإن إسرائيل "لن تسمح بأن يحصل النظام السوري على أسلحة متطورة في طريقها من إيران إلى لبنان عبر سوريا".وادّعى غالانت أن إسرائيل قادرة بمفردها على إخراج إيران من سوريا "إلا أنها تريد الاستمرار في بناء تحالف دولي يشمل كل من يستطيع مساعدتنا، فلا دولة تريد أن تبقى إيران في سوريا".كما قال غالانت إن "الخطر الإيراني" لا يقتصر على سوريا، إذ إن إيران "تتحكم بثلاث دول عربية، هي العراق، واليمن، عبر دعم الحوثيين، ولبنان عبر حزب الله، بالإضافة إلى مسعاها الحثيث لتوطيد وجودها في سوريا".