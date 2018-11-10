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اصابات في شجار عائلي عنيف في صور باهر



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جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:إثر شجار بين عائلات إندلع في صور باهر، أحيل 3 مصابين الى المستشفى.


الى المكان، وصلت قوات من الشرطة بما فيها من حرس الحدود ومحققي تشخيص جنائي قاموا بجمع اليينات والأدلة.
الشرطة شرعت بالتحقيق، لفحص ملابسات الحادث وأحيل مشتبه الى التحقيق
اصابات في شجار عائلي عنيف في صور باهر




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