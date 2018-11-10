اصابات, في, شجار, عائلي, عنيف, في, صور, باهر,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:إثر شجار بين عائلات إندلع في صور باهر، أحيل 3 مصابين الى المستشفى.

الى المكان، وصلت قوات من الشرطة بما فيها من حرس الحدود ومحققي تشخيص جنائي قاموا بجمع اليينات والأدلة.الشرطة شرعت بالتحقيق، لفحص ملابسات الحادث وأحيل مشتبه الى التحقيق