اصابة, رجل, باطلاق, نار, في, وادي, سلامة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن شاب يبلغ من العمر 24 عاما من بلدة وادي سلامة نقل الى المستشفى جراء اصابته بعيار ناري مما ادى الى اصابته بجراح طفيفة .

واضاف البيان أن خلفية الحادث لم تتضح بعد , محققي الشرطة وصلو للمكان وباشروا التحقيق بملابسات الحادث .