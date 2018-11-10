نصرالله, يدعو, لخوض, معركة, ضد, التطبيع,

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خلال احتفال يوم شهيد حزب الله أن أي غارة أو قصف اسرائيلي على لبنان سنردّ عليه حتماً وبات من غير المقبول ان يستبيح العدو الاسرائيلي لبنان كما كان يفعل سابقاً.

ورأى نصرالله أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد انتزاع قوة "حزب الله" وصواريخه ولكن لا التهويل ولا العقوبات ستؤثّر بنا "ولو بدنا نبيع بيوتنا" للحفاظ على القوة الصاروخية سنفعل ذلك.ودان نصرالله التطبيع مع إسرائيل داعياً جميع العالم الى إدانة هذه الخطوة التي لها مخاطر واضحة.واعتبر أن ما كان يجري في الخفاء من تطبيع يجري الآن في العلن ويضع الحدّ للنفاق العربي، داعياً الفلسطينيين الى عدم الحزن بسبب ذلك.ودعا نصرالله الى خوض معركة ضد "التطبيع" مؤكداً أنه لا يجوز السكوت عن التطبيع العلني بالعالم العربي والإسلامي والواجب الأخلاقي والديني أن ترتفع الأصوات لرفضه.