فالفيردي, يحث, ميسي, على, التخلص, من, مخاوفه,

أكد إرنيستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، استعداد نجم الفريق ليونيل ميسي، لمباراة الغد أمام ريال بيتيس بشكل كامل، بعد تعافيه من الإصابة بكسر في المرفق.

وعلق المدرب الإسباني على استدعاء البرغوث بجانب المدافع صامويل أومتيتي، بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة، مؤكدا في المؤتمر الصحفي للقاء أهمية دور الثنائي في تشكيلة الفريق.وقال فالفيردي: "نعلم حجم المباراة التي تنتظرنا غدا، بيتيس فريق شرس ويحارب من أجل الاستحواذ على الكرة، ومثل تلك المباريات نحب أن نخوضها، بجانب أننا سنستعيد لاعبين، إمكانياتهما معروفة للجميع".وبشأن استبعاد ديمبلي من القائمة، تابع: "يمكن لأي شخص أن يفسر هذا الأمر كما يريد، ولكنني أعمل من أجل ظهور الفريق بأفضل صورة ممكنة، ديمبلي شارك في مباريات عديدة، ولكن في هذا اللقاء لن يتواجد، آمل أن يستعيد مستواه بالكامل ليفيدنا".وأضاف: "ديمبلي موهبة من الصعب العثور عليها، يجب أن نساعده، نحن لا نقيم اللاعبين بناء على المال الذي تم دفعه من أجلهم، ولكن على ما يقدموه على أرض الملعب".واستكمل حديثه عن عودة ميسي: "لدينا 90 دقيقة وسنرى ماذا سيحدث غدا، لقد تخلص من خوف السقوط على يديه، وعليه أن يزيح هذا الأمر من رأسه، لقد رأيته بشكل جيد للغاية في التدريبات".كما تطرق للحديث عن مالكوم، وواصل: "يعتمد الأمر دائما بشأن مشاركة أي لاعب على أدائه، الذي يدفع المدرب للاعتماد عليه أو لا، لقد شارك في مباريات قليلة ولكن ردة فعله كانت جيدة، وما يقدمه يشعرنا بالأمان".وأكمل: "في فترة التوقف الدولي أمامنا أمرين، الأول هو سعادة اللاعب بالانضمام لمنتخب بلاده، والثاني هو بقائه معنا لكي يحصل على راحة أكبر، هي مسألة اختيارات، نحن نعلم أن فيدال سيكون سعيدا إذا تم استدعاؤه للمنتخب، ولكن الرحلة أيضا ستكون طويلة ومعقدة".وعلق فالفيردي على عدم استدعاء تير شتيجن لمنتخب ألمانيا، وأشار بأن حارس مرماه متاح أمام فريق بلاده دون مشاكل.وحول عودة ألبا لمنتخب إسبانيا، اختتم: "أنا أتابع جوردي وهو يتحسن يوما بعد يوم، نحن نحاول تحسين كل الجوانب التي نعمل عليها، واستدعائه للمنتخب مكافأة له على المجهود الذي يبذله".