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وحدة إسرائيلية سرية لاختراق الدول العربية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت قناة اسرائيلية النقاب عن وحدة استخباراتية سرية، تابعة لجيش الاحتلال، معروفة باسم "الوحدة 504".


وذكرت القناة العاشرة، أن الجيش الإسرائيلي دشن، من قبل، وحدة استخباراتية سرية لاختراق الدول العربية، تحت اسم "504"، لم تكن معروفة من قبل، وهي وحدة استخباراتية، عالية المستوى، لا تقل أهمية عن جهازي، الشاباك والموساد، وأنها من أنشط شعب الاستخبارات، لكنها ليست الرئيسية في سلاح الاستخبارات.وأفادت القناة بأن الوحدة العسكرية ذات قيمة حقيقية بالنسبة لإسرائيل، وأن عناصر الوحدة على اتصال مع أشخاص من دول عربية مجاورة، يعملون وفق تعليمات معينة لنقل المعلومات.

وأضافت القناة على موقعها أن الأضواء لم تسلط على هذه الوحدة العسكرية، ذات المهمة التجسسية، كما أنها لا تذكر إلا قليلا، مقارنة بوحدات الجيش الاستخباراتية الأخرى، وأنه قبل بضعة أشهر حصلت الوحدة على وسام بعد تحقيق إنجاز ذا قيمة لأمن إسرائيل، حيث تمكن مهمة هذه الوحدة في تجنيد عناصر من داخل الدول العربية، مع نجاح أفراد الوحدة السرية في البحث على نقاط الضعف البشري، بهدف إخضاع العميل للعمل لصالح إسرائيل.

ضباط المهام الخاصة

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن العاملين في هذه الوحدة السرية الاستخباراتية يطلق عليهم اسم "ضباط المهام الخاصة"، حيث يقومون بمهام سرية وخاصة في بعض الدول العربية، منها دول عربية مجاورة، مثل لبنان وسوريا، ومن قبلهما فلسطين، على أن يتمتع كل ضابط منهم بميزات خاصة، منها حسن الحوار والابتسامة الواضحة.
وحدة إسرائيلية سرية لاختراق الدول العربية




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