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مازن عدوي يواكب الأعمال والتعديلات في مدخل قرية طرعان



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التقى مازن عدوي، رئيس مجلس طرعان المحلي، (السبت) يرافقه وفد مهني من المجلس، ضم مدير قسم البنى التحتية، ومهندس المجلس، بمخطط الشوارع والمخطط الرئيسي لمدخل القرية، المهندس معن عبد الرازق، ومسؤول مشاريع المواصلات في وزارة المواصلات، في منطقة حيفا والشمال، عصام عدوي، وذلك لإجراء التعديلات ومواكبة العمل بمدخل القرية وتلبية الاحتياجات المطلوبة، وزيادة عرض الشارع.


هذا وتم الاتفاق على توسعة عرض الشارع لإتاحة المجال لمرور سيارات الشحن باتجاهات متعاكسة بأمان، ومسلك لتوقيف السيارات، مسلك للمشاة، ومساحة مخصصة لأشجار الزينة والورود، ومعبر للمشاة في الجهة الشمالية. كما طلب رئيس المجلس مازن عدوي توسيع قطر المخرج من محطة الوقود لإتاحة المجال لخروج الشاحنات بأمان.

وقال رئيس مجلس طرعان مازن عدوي: "سنعمل دوما من أجل جميع مواطني قرية طرعان، ولن ندخر أي مجهود لضمان أمن وأمان وسلامة ورفاهية المواطنين والمصلحة العامة".




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- طرعاني

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