أمريكا, توقف, تزويد, طائرات, التحالف, العربي, بالوقود,

أعلنت السعودية، التي تقود التحالف العربي في اليمن، السبت أنها طلبت من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائرات التحالف بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن.ووفق بيان للتحالف، نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "تمكنت السعودية ودول التحالف مؤخراً من زيادة قدراتها في مجال تزويد طائراتها بالوقود جواً بشكل مستقل ضمن عملياتها لدعم الشرعية في اليمن".

وأضاف البيان "بالتشاور مع الحلفاء في الولايات المتحدة الأمريكية، قام التحالف بالطلب من الجانب الأمريكي وقف تزويد طائراته بالوقود جواً في العمليات الجارية في اليمن".وأعرب التحالف في البيان ذاته عن أمله بـ"أن تقود المفاوضات القادمة برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق بما يساهم بوقف الاعتداءات التي تقوم بها مليشيات الحوثي على الشعب اليمني الشقيق ودول المنطقة".ونقلت فضائية العربية السعودية عن مصادر لم تسمها، أن المملكة تمتلك 21 طائرة لغرض تزويد مقاتلاتها بالوقود جوا، كما تساهم الإمارات بـ 6 طائرات للغرض ذاته.وأوضحت المصادر ذاتها أن التحالف كان يستفيد من منظومتين أميركيتين فقط لتزويد مقاتلاته بالوقود.من جانبها أعلنت الولايات المتحدة، السبت، أنها تعتزم وقف تزويد طائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن بالوقود.وقال وزير الدفاع جيم ماتيس، أن تلك الخطوة جاءت دعما لطلب من جانب السعودية، حسبما نقلت وكالة أسوشيتد برس.واعتبرت وكالة "أسوشيتد برس" أن هذه الخطوة جاءت وسط غضب في الكونغرس الأمريكي من السعودية على خلفية إقرارها مؤخرا بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في اسطنبول الشهر الماضي، والغضب من عدد الضحايا المدنيين الذين يسقطون في تلك الحرب.ونقلت الوكالة عن مسؤولين لم تسمهم أن مسألة وقف تزويد طائرات التحالف في اليمن بالوقود كانت محلا لنقاش داخل الكونغرس منذ أسابيع.وتدفع السعودية مبالغ مالية للولايات المتحدة مقابل تزويد طائرات تحالفها بالوقود، دون الكشف عن تفاصيل حول المبالغ المدفوعة، حسب المصدر نفسه.