اتفاق, على, ممر, مائي, بين, غزة, وقبرص,

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ذكرت وسائل إعلام تركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفض لقاء مستشار الأمن...
لجأ مواطن تركي لإدخال حماره إلى محل تجاري، احتجاجا منه على قانون أصدرته السلطات...
هاجمت حشود جرارة من صراصير الليل أو الجداجد ساحات الحرم المكي، مما اضطر السلطات...
اعترف طبيب أسنان تركي بابنه الرضيع من امرأة روسية، فيما رفض تحمل "مسؤولية أبوته"...
نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن علي شمخاني المساعد المقرب من الزعيم الأعلى آية الله...
دعا بابا الفاتيكان فرنسيس إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني...
نشرت ابنة الرئيس الأميركي تيفاني ترامب صورة عبر "إنستغرام" في البيت الأبيض، مع...
توقعت مجلة “الإيكونومست” البريطانية أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في سوريا 9,9%...
عقّب عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق، اليوم الاثنين، على قرارات...
تناول الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية كايل ميزوكامي في مقالة له في موقع "ذا...