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تسريبات تكشف محاولة انتقال ليفاندوفسكي لريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ظهرت تسريبات جديدة، حول محاولة أحد الوكلاء، إبرام صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، لريال مدريد.


وبحسب صحيفة "دير شبيجل" الألمانية، نقلا عن "Footbal lLeaks"، فإن بيني زاهافي الوكيل الرئيسي في صفقة انتقال البرازيلي نيمار لباريس سان جيرمان، والذي حصل على عمولة بقيمة 10 ملايين يورو، حاول نقل ليفاندوفسكي لريال مدريد.

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن فسخ عقده مع وكيله، ليتعاقد مع بيني زاهافي، من أجل انتقاله لصفوف ريال مدريد، حيث التقى الطرفان في فيينا، ليخرج الوكيل بعدها ويصرح بأن اللاعب يريد خوض تحديات جديدة.

ورفضت إدارة بايرن ميونخ التفاوض على رحيل ليفاندوفسكي، بسبب عدم وجود شرط جزائي في عقده، رغم استعداد إدارة ريال مدريد لدفع الكثير من الأموال لحسم الصفقة.
تسريبات تكشف محاولة انتقال ليفاندوفسكي لريال مدريد




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