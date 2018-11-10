جورج, وسوف, في, مطار, القاهرة, على, كرسي, متحرك,

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احتفل الفنان المصري محمد هنيدي، بعيد ميلاده الـ 54 على المسرح وبعد انتهاء عرض...
تحدثت الفنانة اللبنانية نادين الراسي، عن عدد من المآسي التي عاشتها في حياتها،...
خطفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة الأنظار من خلال الصورة التي نشرتها عبر...
مفاجأة خاصة أعدّها فريق عمل مسلسل «خمسة ونص»، لبطلته، الفنانة اللبنانية نادين...
فصل جديد تشهده الحرب الباردة بين مايا دياب ووائل كفوري، والتي نتجت عن تصريح كفوري...
ضمن الإجازة التي تقضيها الفنانة مايا دياب خارج لبنان وفي إحدى المناطق...
انتشرت في الآونة الاخيرة اخبارا تفيد ان الممثلة ياسمين عبد العزيز مرتبطة سرا...
سافرت الممثلة السورية نسرين طافش إلى الجزائر، لتصوير حلقة من برنامج فني على قناة...
توصل الفنانة المصرية دنيا سمير غانم التحضير لمسلسلها الرمضاني المقبل، حيث...
تسببت تغريدة للمذيعة الأردنية علا الفارس، في شن حملة هجوم عليها من رواد مواقع...